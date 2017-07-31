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На родине Каменского началась «Футуристическая интервенция»

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арт-объекты

В селе Троица стартовал проект «Футуристическая интервенция». На улицах появились новые арт-объекты с цитатами стихотворений поэта Василия Каменского. Их создали ребята от 10 до 18 лет под руководством сотрудников дома-музея Каменского и педагогов Музея PERMM. 

 Форму, стиль и подачу молодые люди позаимствовали у великого поэта, футуриста и авиатора Василия Каменского. Ребята в своих железобетонных поэмах придумывали свои "зауми". Например, "голубаки" - это голуби и собаки, "людеты" – люди и билеты.

село Троица усадьба Василия Каменского

А начиналось всё  в доме-музее Василия Каменского. Здесь известный испытатель жил, здесь писал свои железобетонные поэмы, которые даже оформлял особенным образом. 

Своеобразную карту попытались изобразить и подростки в селе Троица. На остановке речного транспорта теперь можно посмотреть, где и какой населённый пункт находится поблизости.

Валерия Яркова: "Лысманово на том берегу, Кокшарово и поселок Ильича это напротив. И соответственно Троица – здесь. Читать можно хоть как".

Первые арт-обьекты на тему футуризма в Троице появились два года назад. Инициатором, как и в этот раз, стали Музей современного искусства PERMM и филиал Пермского краеведческого музея - дом-музей Василия Каменского.

Ольга Яркова, заведующая Дома-музея Василия Каменского: "Для детей Василий Каменский не знаменитый поэт, футурист, первый летчик, авиатор, друг Маяковского, а просто сосед".

Маленькая Анжелика Жданова в свои 8 лет толком не знает, кто такой Василий Каменский. Зато воображение у нее нисколько не хуже, чем у знаменитого поэта.

Анжелика Жданова: "Буква К похожа на кота, здесь голова, а здесь будет хвост".

Совсем скоро и эта задумка примет форму арт-обьекта. А пока их всего 5 на малой родине знаменитого поэта и футуриста.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура

Опубликовано: 31.07.2017 в 18:12 в рубрике - Вести Пермь

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