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MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита»

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Милосердие Тита

В австрийском Зальцбурге стартовал одноименный фестиваль. Впервые в его истории основную программу открыли российские музыканты. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис и оркестр-хор «MusicAeterna» представили публике оперу Моцарта «Милосердие Тита». Перед постановкой в Зальцбурге опера с триумфом была представлена в Перми.

Музыканты Пермского театра оперы и балета и Теодор Курентзис открыли Зальцбургский фестиваль в Австрии - самый престижный смотр академической музыки. Это всего третий случай за всю историю фестиваля, когда почетную миссию выполняет не Венский филармонический оркестр. На родине Моцарта коллектив исполнил оперу Моцарта «Милосердие Тита» в постановке Теодора Курентзиса и американского режиссера Питера Селларса. Незаконченное и писавшееся по императорскому заказу произведение Курентзис превратил в исповедь великого композитора.

Курентзис

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Мы читаем о геноцидах и смертях, которые случились 2 тысячи лет тому назад. И мы можем спокойно после этого ужинать, пить вино и спокойно говорить о геноцидах и смерти миллионов людей. А если бы это случилось вчера, не смогли бы так спокойно разговаривать".

«Милосердие Тита» сыграли на самой необычной сцене Зальцбурга, а, может, и всей Австрии. Это пространство было высечено в скале еще в 17 веке. Но тогда о театре на этом месте даже и не думали. Это была школа верховой езды. А ряды арок не что иное, как места для зрителей. Отсюда было удобно наблюдать за спортивными состязаниями. Сейчас бывшая зрительская зона стала сценической, и арки стали самыми зрелищными декорациями. И хотя они напоминают Колизей, перед нами - не Древний Рим, а современная Европа.

Милосердие Тита

Тит - не император, а высокопоставленный чиновник, который сдерживает забором беженцев из разрушенных регионов. И мстят ему не мятежники с ножами, а террористы с взрывчаткой. Билеты на оперу были раскуплены еще за полгода. До конца августа артисты дадут еще шесть спектаклей, после чего многонациональная команда разлетится по домам, а опера «Милосердие Тита» останется лишь в истории фестиваля.

 

 

Метки: В мире, Культура, Общество

Опубликовано: 31.07.2017 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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