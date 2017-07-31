← Пермские юнармейцы вернулись с победой
MusicAeterna открыл Зальцбургский фестиваль «Милосердием Тита» →
Пермскому «человеку-пауку» грозит 15 суток ареста
Пермяк спустился с 16 этажа без страховки. Смельчака в соцсетях уже окрестили пермским человеком-пауком. По словам свидетелей, мужчина благополучно спустился с высотки, которая находится на улице Мира. К счастью, обошлось без происшествий. Кто-то из наблюдающих вызвал полицию. Но стражи порядка приехали поздно - экстремал уже скрылся. Юристы отмечают, что за этот поступок парню грозит административное наказание в виде штрафа за нарушение общественного порядка. Либо это можно расценить как мелкое хулиганство, за что полагается арест на 15 суток.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские юнармейцы вернулись с победой
В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 3 человека
В Перми задержана банда лжегазовиков
Движение по Северной дамбе откроют в срок
Пермский международный марафон: успей зарегистрироваться
KAMWA зовет! В Хохловке прошел традиционный этнофестиваль
Экстремальный перегруз: туристы подают в суд на организаторов сплава
Предприятия края планируют привлечь 500 миллиардов на развитие
Праздник тихий, но важный
Прошедшие выходные назвали самыми теплыми за все лето
Добавить комментарий: