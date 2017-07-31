Пермские юнармейцы вернулись с победой

Пермские юнармейцы привезли сразу две победы из оборонно-спортивного лагеря ПФО "Гвардеец". В общекомандном зачете первая смена заняла третье место, а вторая завоевала золото. Сборы проходили в Нижегородской области на базе Гвардейского центра инженерных войск. В программу лагеря вошли соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, пейнтболу, спортивному ориентированию, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, плаванию, а также сдача норм ГТО. О том, как прошли летние каникулы, ребята рассказали на встрече с главным федеральным инспектором по Пермскому краю Игорем Цветковым.

Валентин Лядов, ученик школы №123 г. Пермь: "Мы пробыли 18 дней, много заданий было, бегали, бег на тысячу метров, стрельба, военная подготовка".

Еще одну победу пермяки привезли уже с другого форума. «Иволга-2017» традиционно прошла в Самарской области. Участники жили на берегу Волги в палаточном лагере. Обсуждали темы отнюдь не туристические, представляли собственные инновационные идеи. Иван Лебедев презентовал собственное изобретение - трехколесный велосипед для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Игорь Цветков, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Наша задача их поддержать, чтобы это была не разовая акция, кто получил определенные гранты, кто-то что-то изобрел, как мы слышали, велосипед все-таки можно еще изобрести. Мы их должны поддерживать и развивать, а может быть, еще очередной Кулибин в Пермском крае у нас родится".