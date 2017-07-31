В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли 3 человека
Три человека погибли в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург возле села Шахарово. По данным ГИБДД, крупная авария произошла в 4.30 утра 28 июля. Со стороны краевого центра в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» под управлением 45-летнего жителя Оса. По предварительной информации, на 144-м километре трассы водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-217130. В результате ДТП смертельные травмы получил водитель «Лады Приоры» - 68-летний житель Свердловской области и его 14-летний пассажир, а также 62-летний пассажир иномарки. Кроме этого, с травмами различной степени тяжести в больницу госпитализированы водитель внедорожника и его 21-летний пассажир.
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