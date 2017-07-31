В Перми задержана банда лжегазовиков

В Перми задержали банду коммунальных мошенников, члены которой представлялись работниками газовой службы. Проникнув в дом под видом представителей ЖКХ, они обкрадывали пенсионеров. По данным полиции, с начала этого года в квартиры пенсионеров краевой столицы и других городов края стали звонить крепкие молодые люди. Они говорили, что в доме проводится проверка состояния газового оборудования, доверчивые хозяева пропускали их внутрь. Затем кто-то из вошедших отвлекал внимание пожилого человека, а другие проверяли места, где могли храниться деньги. Правоохранители просят откликнуться всех, кто пострадал от рук злоумышленников. Пока выявлено 10 подобных ограблений.

"Сначала заходило двое, затем заходил отдельный человек уже по договоренности. Сначала осматривали плиту, потом просили техпаспорт на плиту, либо личные документы. Возле личных документов обычно лежат деньги. Звонили дополнительному сотруднику, он чинил плиту и отвлекал клиента, у которого находились в квартире. В этот момент мы брали деньги", - рассказал один из подозреваемых.