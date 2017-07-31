Пермский международный марафон: успей зарегистрироваться
Началась offline регистрация на Пермский международный марафон. В понедельник во Дворце спорта «Орленок» записывают и консультируют всех желающих. Забег пройдет 3 сентября. Самая длинная дистанция – 42 километра.
Марк и Орхан занимаются конькобежным спортом, сегодня пришли охладиться в родной стихии - так уж совпало, но именно в "Орлёнке" сегодня старт так называемой offline регистрации участников Пермского международного марафона. В отличие от оформления через интернет, здесь всё гораздо понятнее - можно задать вопрос и тут же получить ответ. У ребят к главному спортивному событию осени интерес особый.
Орхан Русских: "Посмотреть, за сколько я преодолею дистанцию на коньках и за сколько эту же дистанцию на ногах. Постараться зайти хотя бы в десятку сильнейших".
Будущих участников Пермского марафона многие уже встречали в Балатовском парке, на эспланаде и набережной. Для всех желающих организованы бесплатные тренировки, чтобы 3 сентября легче дались дистанции 3 и 10 км, а также полумарафонская и марафонская - 21 и 42 км соответственно. Маршрут уже утверждён - старт будет дан от Театра-Театра, затем спортсмены побегут по центральным улицам, со спусками и подъёмами, и вернутся в исходную точку.
Пётр Перминов, директор ДЮСШОР «Орлёнок»: "Этот круг нашим официальным измерителем признан как 10 км 500 м. Наши герои-марафонцы преодолеют 4 круга".
Все спортсмены автоматически примут участие в розыгрыше призов.
Людмила Коньшина: "Одна сторона пойдёт у нас в секретный сундучок, который будет на розыгрыше 31-го в 19.00 часов".
Участие в марафоне платное: сейчас от 800 до 1800 рублей, в августе верхняя планка 2 тысячи, в день марафона - 2200. Пенсионеры и студенты могут воспользоваться льготой - для них стоимость участия от 100 рублей. Деньги будут направлены в общий призовой фонд, который составит 1 миллион 800 тысяч рублей".
На улицах города появятся 4 разных красочных баннера, которые носят экзотическое название тантамареска. Нужно разыскать каждый из них и сфотографироваться всей своей спортивной компанией, а затем выложить снимки в сеть с хештегом #ябегупермскиймарафон. Самым активным - вновь спортивные призы.
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