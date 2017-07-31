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KAMWA зовет! В Хохловке прошел традиционный этнофестиваль

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Камва

В музее под открытым небом Хохловка стартовал фестиваль «КАМWА». Этнофестиваль - много музыки, интересных людей, культур, масса иностранных гостей и участников. И даже из Эстонии приехал наместник короля. Самого монарха там давно нет, а его представителя до сих пор выбирают, и так самобытно, что это стало концертным номером на «КАМWА».

Палатки все уже собраны, быт обустроен. Именно здесь, на территории эколагеря, собрались те, кто все три дня хочет быть бок о бок с музыкой,  этносом, хорошими эмоциями, конечно, не пропустить ни одного мероприятия всех трех фестивальных дней.

Желающих поселиться в лагере немало. Гости приезжают целыми семьями и с маленькими детьми, и даже с домашними питомцами.

Первым событием начала фестивального дня стала экотропа - новинка этого года. Вместе гидом все желающие могли пройти маршрут в 14 километров, полюбоваться живописнейшими местами и узнать, как жить в дружбе с природой.

 Год экологии фестиваль поддерживает, поэтому все направлено на защиту природы. В эколагере даже организовали раздельный сбор мусора. Арт-объекты, раскиданные на всей территории музея Хохловка, тоже сделаны из экоматериалов.

Есть настоящий рояль в кустах, сделанный из подручных материалов. Конечно, поиграть на нем не удастся, но вполне вероятно услышать музыку ветра.

Хохловка Камва

Для гостей подготовлены многочисленные площадки - Город мастеров, мастер-классы, выставки, фильмы, перфомансы, этномода. Причём в показах последней на сцену могут выйти и обычные люди при наличии оригинального этнического костюма. Тема этого года - обрядовые праздничные традиции.

Что касается музыки - ей здесь уделили особое внимание. Днём она звучит в музее, а с вечера и до ночи - в эколагере. Россия, Белоруссия, Германия, Болгария. Стили разные, начиная с этно, и заканчивая электронной музыкой.

Среди выступающих есть и титулованные гости "королевских кровей" из Эстонии. В маленькой деревушке на границе с Россией есть необычная традиция по выбору наместника короля. Претенденты встают на пень, возле кого очередь соберется больше - тот и правит.

Эвар Рицар (Эстония): "Каждый год есть королевский день – первая суббота в августе. Тогда выбирают наместника короля, мужчину или женщину, который должен для народа сказать предсказания короля Пеко".

 

 

Марина Печёнова

Метки: в Пермском крае, Культура, Общество

Опубликовано: 31.07.2017 в 10:32 в рубрике - Вести Пермь

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