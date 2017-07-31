← Экстремальный перегруз: туристы подают в суд на организаторов сплава
KAMWA зовет! В Хохловке прошел традиционный этнофестиваль
В музее под открытым небом Хохловка стартовал фестиваль «КАМWА». Этнофестиваль - много музыки, интересных людей, культур, масса иностранных гостей и участников. И даже из Эстонии приехал наместник короля. Самого монарха там давно нет, а его представителя до сих пор выбирают, и так самобытно, что это стало концертным номером на «КАМWА».
Палатки все уже собраны, быт обустроен. Именно здесь, на территории эколагеря, собрались те, кто все три дня хочет быть бок о бок с музыкой, этносом, хорошими эмоциями, конечно, не пропустить ни одного мероприятия всех трех фестивальных дней.
Желающих поселиться в лагере немало. Гости приезжают целыми семьями и с маленькими детьми, и даже с домашними питомцами.
Первым событием начала фестивального дня стала экотропа - новинка этого года. Вместе гидом все желающие могли пройти маршрут в 14 километров, полюбоваться живописнейшими местами и узнать, как жить в дружбе с природой.
Год экологии фестиваль поддерживает, поэтому все направлено на защиту природы. В эколагере даже организовали раздельный сбор мусора. Арт-объекты, раскиданные на всей территории музея Хохловка, тоже сделаны из экоматериалов.
Есть настоящий рояль в кустах, сделанный из подручных материалов. Конечно, поиграть на нем не удастся, но вполне вероятно услышать музыку ветра.
Для гостей подготовлены многочисленные площадки - Город мастеров, мастер-классы, выставки, фильмы, перфомансы, этномода. Причём в показах последней на сцену могут выйти и обычные люди при наличии оригинального этнического костюма. Тема этого года - обрядовые праздничные традиции.
Что касается музыки - ей здесь уделили особое внимание. Днём она звучит в музее, а с вечера и до ночи - в эколагере. Россия, Белоруссия, Германия, Болгария. Стили разные, начиная с этно, и заканчивая электронной музыкой.
Среди выступающих есть и титулованные гости "королевских кровей" из Эстонии. В маленькой деревушке на границе с Россией есть необычная традиция по выбору наместника короля. Претенденты встают на пень, возле кого очередь соберется больше - тот и правит.
Эвар Рицар (Эстония): "Каждый год есть королевский день – первая суббота в августе. Тогда выбирают наместника короля, мужчину или женщину, который должен для народа сказать предсказания короля Пеко".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Экстремальный перегруз: туристы подают в суд на организаторов сплава
Предприятия края планируют привлечь 500 миллиардов на развитие
Праздник тихий, но важный
Прошедшие выходные назвали самыми теплыми за все лето
Вести Пермь. События недели
УФАС Прикамья выявило еще 8 нарушений в формировании тарифов
Виктор Агеев назначен первым заместителем главы города Перми
На Северной дамбе закончена укладка подземных коммуникации
2 августа в Перми нельзя будет купить алкоголь
Какой район Перми станет самым высотным через 3 года?
Добавить комментарий: