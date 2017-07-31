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Экстремальный перегруз: туристы подают в суд на организаторов сплава

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сплав

Прежде, чем спешить на природу и планировать там свой отдых, хорошенько надо подумать о безопасности и приглядеться к тем, кто ее обеспечивает. В Интернет попала история группы туристов, которые решили через социальные сети пожаловаться на испорченный сплав. В итоге обсуждение дошло до того, что обиженные решили идти в суд и добиваться правды до конца. Что их возмутило, а главное, чего они не смогли предусмотреть, отправляясь в поход?

Ирине Борисовой и ее коллегам так и не удалось отдохнуть в минувшие выходные. Сейчас они готовят бумаги в прокуратуру и активно публикуют свою переписку со всеми инстанциями в социальных сетях.

Участница сплава: «Я плакала сразу после того, как перешагнула порог своей квартиры и сняла рюкзак. Остальные, все кто подписался под всеми письмами в инстанции, плакали, когда увидели фотографии своего катамарана, называемого «тримараном».

«Тримаран» - судно, связанное из трех гондол, как хорошо видно на фотографиях, оно сильно перегружено. Ноги участников сплава в воде, и ни у кого нет спасательных жилетов. Команда из 24 человек на выходные отправилась по Чусовой.

Ирина Борисова, участница сплава: "Перегруз на одном катамаране составил 17 человек, плюс личные вещи, палатки, а на втором - 10 человек".

К счастью, на этом сплаве никто не пострадал, все участники вернулись домой. Но у профессионалов уже возникает масса вопросов к организаторам подобных туров. Прежде всего, подобный выезд должен быть зарегистрирован в МЧС.

Губин

Юрий Губин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Люди забывают регистрироваться. При регистрации старшего группы всегда проинструктируют, что необходимо иметь с собой. Служба спасения будет знать маршрут движения".

Андрей Рудаков, заслуженный тренер России, большую часть жизни занимается как раз водными видами спорта. Соблюдение элементарной техники безопасности выручало не раз.

Андрей Рудаков, заслуженный тренер России: "Минимальный набор - жилет, каска. На катамаране желательно иметь спасконец - конец Александрова".

Одна из самых нужных вещей на сплаве - это спасательный жилет. Их существует сегодня очень много. Самое главное – оранжевый цвет. В случае нештатной ситуации вас прекрасно видно на воде.

Сейчас все участники сплава - это 24 человека  - собирают документы и подают в суд на организаторов экстремального отдыха. Ведь деньги им до сих пор никто не вернул.

Алексей Жучков, юрист: "В любом случае потребитель имеет право на получение услуг, отвечающих условиям безопасности. Если потребитель эти услуги не получил, то исполнитель этих услуг должен понести ответственность".

В эти выходные из-за жаркой погоды количество желающих провести время на природе увеличится. Чтобы отдых не стал по-настоящему экстремальным, возможно, нужно более тщательно подходить к выбору туроператора. И отказываться от услуг ненадежных прямо на берегу. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Происшествия

Опубликовано: 31.07.2017 в 10:09 в рубрике - Вести Пермь

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