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Виктор Агеев назначен первым заместителем главы города Перми
Экс-министр экономического развития и инвестиций Пермского края Виктор Агеев будет курировать департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных отношений, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики и департамент планирования и мониторинга. Он начнет работать в должности первого заместителя главы администрации города с 1 августа, пояснили в пресс-службе мэрии. Виктор Агеев уже работал в администрации Перми с октября 2010 года по январь 2017 года заместителем главы администрации. Он возглавлял функционально-целевой блок "Финансово-экономический". После был назначен заместителем председателя правительства Пермского края – министром экономического развития и инвестиций Пермского края.
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