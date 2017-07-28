УФАС Прикамья выявило еще 8 нарушений в формировании тарифов

Завершив внеплановую проверку Региональной службы по тарифам Пермского края, ФАС России выявило нарушения законодательства в области государственного регулирования цен в сфере теплоснабжения и электроэнергетики при установлении тарифов еще для семи энергопоставляющих и одного теплоснабжающего предприятия Прикамья.

Согласно предписанию ФАС России, Региональной службе по тарифам Пермского края предстоит устранить нарушения в срок до 31 августа 2017 года, а именно провести перерасчет необоснованных расходов. Предписания антимонопольного ведомство касаются тарифов, установленных для следующих компаний: ЗАО "Березниковская сетевая компания", ООО "БЭК", ООО "Вторая электросетевая компания", ООО "Сервисный центр Контакт", ООО "Новая региональная сеть Прикамья", ООО "СетьЭнергоТранс", ООО "Энергосервис "Звездного", ООО "Энергоэффект".