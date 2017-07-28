На Северной дамбе закончена укладка подземных коммуникации
На Северной дамбе завершена укладка подземных коммуникаций, в том числе ливневой канализации. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, после восстановления мест проведения раскопок будет уложен нижний слой асфальта, что позволит запустить движение автотранспорта по дамбе.
Открытие запланировано на 1 августа. На втором этапе, который продлится до 1 сентября, будет завершено устройство трамвайных путей, уложен верхний слой асфальтового покрытия, обновлены сети наружного освещения, а также продлена полоса, предназначенная для поворота на улицу Крупской. После будет выполнена укладка плит трамвайных путей, установка пешеходных ограждений и благоустройство тротуаров. Срок окончания всех работ – сентябрь 2018 года.
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