2 августа в Перми нельзя будет купить алкоголь
В Перми 2 августа, в день ВДВ, запретят продавать алкоголь, а также отключат фонтаны. Продажа алкогольной продукции в праздничный день повлечет наложение административного штрафа: на должностных лиц - от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати до сорока тысяч рублей.
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