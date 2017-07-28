Какой район Перми станет самым высотным через 3 года?

Аналитики назвали районы Перми, которые застроят высотками в ближайшие три года, об этом пишет портал 59.ru со ссылкой на сайте выбору недвижимости N1.RU. На первом месте по числу высоких новостроек оказался Свердловский район. Здесь, по планам строителей, должно появиться почти 24% от всех высоких домов в городе, в Мотовилихинском районе и Кировском – по 18%, а в Индустриальном и Дзержинском – по 15%. Самая большая доля в строящемся сейчас жилье – это новостройки с 25 этажами. Шестнадцатиэтажек – на втором месте, на третьем по популярности среди застройщиков оказались девятиэтажки.