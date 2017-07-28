Главой Свердловского района Перми станет Вячеслав Торчинский

Вячеслав Торчинский согласован на пост главы Свердловского района. Как сообщил "Ъ" источник в думе Перми, вчера руководство парламента и администрации Перми на совещании обсудили и согласовали кандидатуру председателя городского комитета по культуре Вячеслава Торчинского на должность главы Свердловского района. По данным "Ъ", к выбору главы Перми Дмитрия Самойлова у руководства думы были вопросы, но стороны договорились не выносить детали обсуждения в СМИ. Также вчера же кандидатура господина Торчинского была согласована с руководством крупнейших предприятий района. Как ожидается, господин Торчинский выйдет на работу с понедельника – 31 июля. По информации "Ъ", о переходе на новое место работы господин Торчинский попросил сам. По одной из версий, он не сработался с новым куратором отрасли – замглавы администрации Перми Людмилой Гаджиевой.