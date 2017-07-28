Футуристический арт-объект появился в селе Троица

На стене магазина, на остановке и на асфальте. В селе Троица, где много лет прожил знаменитый Василий Каменский – авиатор, поэт и футурист – сегодня появились непонятные письмена. Прочитать их можно, но с первого раза сложно. И все это, как сейчас модно говорить – арт-объекты, созданные местными мальчишками и девчонками.

По Аналогии с Василием Каменским, ребята в своих железобетонных поэмах придумывали свои зауми, которые присутствуют здесь, на автобусной остановке. Например, голубаки - это голуби и собаки, людеты – люди и билеты.

А начиналось всё здесь - в доме-музее Василия Каменского. Здесь известный испытатель жил, здесь писал свои железобетонные поэмы, которые даже оформлял особенным образом.

Первые арт-обьекты на тему футуризма в Троице появились два года назад. Инициатором, как и в этот раз, стали Музей современного искусства PERMM и филиал Пермского краеведческого музея - дом-музей Василия Каменского.