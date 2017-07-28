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Журналисты проверили качество дорог Прикамья
Качество дорог оценили журналисты. Понятно, что каждый из нас на обывательском уровне может это сделать сам, но на этот раз для представителей пермских СМИ устроили так называемый обзорный пресс-объезд по наиболее знаковым трассам Прикамья. Показали современную технику и тех, кто на ней работает. О том, какую оценку поставили журналисты прикамским дорожным объектам, смотрите в сюжете
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