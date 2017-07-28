Новые технологии помогут сдать дорожные объекты раньше срока

Подрядчик на строительстве новой автотрассы Соликамск-Кунгур заявил, что движение здесь можно будет запустить уже в следующем году. По контракту срок окончания работ – 2019 год.

Участок дороги между Березниками и Соликамском протяженностью чуть больше 4 километров после реконструкции станет четырехполосным. Использование последних достижений техники здесь просто необходимо.

Максимальная скорость движения асфальтоукладчика 8 метров в минуту. Жалко, что все дороги не строятся так быстро. Здесь важно еще и соблюдение технологии. И верхний асфальтовый слой хоть и важный, но далеко не самый главный.

Дождливое лето 2017-го, подмывы и провалы на дорогах показали и все недостатки дорожного проектирования. В итоге при Министерстве транспорта возобновил свою работу научно-технический совет. К сентябрю обещают разработать новые строительные регламенты.

По плану трассу между Березниками и Соликамском должны закончить в 2019 году. Но подрядчик уже сейчас говорит, что благодаря современным технологиям управиться можно на год раньше. Производительность грейдера, к примеру, уже выросла в 3 раза.