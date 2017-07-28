Крайизбирком проводит проверку подписей от кандидатов в губернаторы региона

В Пермской краевой избирательной комиссии весь день сверяли подписи. Накануне 7 человек сдали документы для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора Прикамья. Но прежде, чем до выборов их допустить, надо проверить, действительно ли каждый из них заручился поддержкой коллег. По правилам, каждый кандидат должен иметь определенное количество подписей своих сторонников. Подпись учитывается только если ее поставил действующий депутат, пусть даже поселкового Земсобрания или глава одного из прикамских муниципалитетов. Итак, первый день прошел. Громких заявлений не последовало, но проверять будут тщательно. Предвыборная кампания тоже будет строгая, сами выборы тем более, - пообещали сегодня в избиркоме. И выборы губернатора Пермского края впервые за последние 17 лет состоятся 10 сентября.