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В Прикамье введен режим ЧС по сбору урожая
В Прикамье складывается непростая ситуация со сбором и самим урожаем. Причин несколько, но все породила дождливая погода. Выражение "Режим чрезвычайной ситуации" вновь входит в обиход в регионе.
В Пермском районе дожди стали настоящим стихийным бедствием. Сильным потоком воды смыло весь плодородный слой, и урожай превратился в сухие стебли.
Здесь кормовые культуры выращивают, чтобы обеспечить собственное хозяйство, другие выполняют региональный заказ, получив субсидии из бюджета. На полях всего региона высажено 14 тысяч гектаров кукурузы. Уже погибло 50% урожая. Оставшуюся часть соберут, но в растениях без початков нет самого ценного вещества - крахмала. Компенсировать это придётся покупкой специальных дорогостоящих кормов.
Как следствие - увеличение себестоимости, а в дальнейшем и цен на мясо и молоко. В правительстве региона ждут, когда сельхозпроизводители подсчитают убытки, чтобы дать точный прогноз.
Та же Удмуртия пока не знает, сможет ли для начала обеспечить себя. Впрочем, пшеница здесь достигла почти 2 метров, но вот уборка стала проблемой: из-за дождей срываются планы и сроки, страдает качество урожая.
Сегодня режим чрезвычайной ситуации действует в 6 районах края, в том числе и в Пермском. С 10 августа будет введён на территории всего региона, чтобы в случае невыполнения плана аграриям не пришлось возвращать полученные субсидии. Но главная надежда всё-таки на погоду - если дожди прекратятся, большую часть урожая получится спасти.
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