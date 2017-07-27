Завершен ремонт улиц Липатова и Светлогорской в Перми

В краевом центре завершен ремонт улиц Липатова и Светлогорской. Дороги были отремонтированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке улицы Липатова от улицы Кировоградской до улицы Магистральной заменено асфальтовое покрытие на площади 7 тысяч кв. метров, установлен новый бортовой камень, оборудованы дополнительные парковочные карманы. На улице Светлогорской от улицы Вольской до улицы Калинина площадь ремонта составила 24,6 тысяч кв. метров, также установлен новый борт.

В следующем году запланирован ремонт круговой развязки по улице Светлогорской. Как только позволят погодные условия, на обновленных участках будет нанесена дорожная разметка.

Общая площадь отремонтированных в этом году дорог уже превысила 450 тысяч кв. метров. Помимо улиц Светлогорской и Липатова уже завершены три объекта в микрорайоне Парковый, участок шоссе Космонавтов от Центрального рынка до улицы Стахановской, а также путепровод через шоссе Космонавтов.