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Пострадавших на железнодорожных путях в Прикамье стало меньше
На треть снизилось количество пострадавших на прикамском участке железной дороги. С начала года по неосторожности под поезда попали 18 человек, 13 из них погибли.
Чтобы снизить травматизм, было отремонтировано полтора десятка пешеходных переходов и установлено около двух сотен предупреждающих знаков. На перегоне Балмошная–Левшино был построен новый пешеходный переход со звуковой и световой сигнализацией, завершается строительство еще трех: на перегонах Голованово–Левшино, Пермь-2 – Бахаревка и на станции Кунгур.
Основными причинами печальных ситуаций являются хождение по железнодорожным путям или переход магистрали в не предназначенном для этого месте. Серьезную озабоченность у железнодорожников вызывают детские шалости на путях. Чтобы не допустить трагедии, в местах вероятного обнаружения на путях малышей и подростков действуют бригады из сотрудников полиции и РЖД. С начала года такие группы вывели из зоны движения поездов в Прикамье более 200 несовершеннолетних, находящихся без присмотра взрослых.
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