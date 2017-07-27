Пострадавших на железнодорожных путях в Прикамье стало меньше

На треть снизилось количество пострадавших на прикамском участке железной дороги. С начала года по неосторожности под поезда попали 18 человек, 13 из них погибли.

Чтобы снизить травматизм, было отремонтировано полтора десятка пешеходных переходов и установлено около двух сотен предупреждающих знаков. На перегоне Балмошная–Левшино был построен новый пешеходный переход со звуковой и световой сигнализацией, завершается строительство еще трех: на перегонах Голованово–Левшино, Пермь-2 – Бахаревка и на станции Кунгур.

Основными причинами печальных ситуаций являются хождение по железнодорожным путям или переход магистрали в не предназначенном для этого месте. Серьезную озабоченность у железнодорожников вызывают детские шалости на путях. Чтобы не допустить трагедии, в местах вероятного обнаружения на путях малышей и подростков действуют бригады из сотрудников полиции и РЖД. С начала года такие группы вывели из зоны движения поездов в Прикамье более 200 несовершеннолетних, находящихся без присмотра взрослых.