Пульс города
О жизни города и его жителей. Об истории, настоящем и планах на будущее краевой столицы.
Сегодня в выпуске: Пермский марафон, велопробег по Перми, поездка в Артек, бесплатные электрички и многое другое.
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О жизни города и его жителей. Об истории, настоящем и планах на будущее краевой столицы.
Сегодня в выпуске: Пермский марафон, велопробег по Перми, поездка в Артек, бесплатные электрички и многое другое.
Пульс города
О жизни Перми и ее жителей. Новости, история, интересные факты.
|смотреть видео читать27.07.2017 в 13:43
В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»
Участие в соревновании принимали спортсмены со всей России
|смотреть видео читать27.07.2017 в 13:09
Для жителей Перми начинаются «Театральные среды»
Все желающие могут смотреть спектакли, встречаться с артистами, бывать на вечерах поэзии
|смотреть видео читать27.07.2017 в 12:58
Продолжается ремонт на набережной Камы
Променад продлят до Коммунального моста
|смотреть видео читать27.07.2017 в 12:41
Завершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбе
Строители приступают к укладке нижнего слоя асфальта
|смотреть видео читать27.07.2017 в 12:38
Автор проекта «Сделано Бобрами» стала победителем Всероссийского конкурса
Пермячка выиграла грант в размере 200 тысяч рублей
|читать26.07.2017 в 17:23
Пермяки устроили бунт в турецком аэропорту
В Анталье рейс до Перми был задержан более, чем на полсуток
|смотреть видео читать26.07.2017 в 11:59
Пермские специалисты вернулись с авиасалона «МАКС»
МАКС-2017 завершил свою работу в это воскресенье
|смотреть видео читать25.07.2017 в 11:19
Мошенники наживаются на имени Сергея Суханова
Фотографию пермского кардиохирурга используют для сомнительной интернет-рекламы
|смотреть видео читать25.07.2017 в 10:04
Самая массовая тренировка по боксу прошла по всей стране
В акции ко Дню российского бокса приняли участие и жители Перми
|смотреть видео читать24.07.2017 в 12:06
В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»
Для жителей Перми начинаются «Театральные среды»
Продолжается ремонт на набережной Камы
Завершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбе
Паломники начали шествие на Белую гору
Решить проблему за 23 секунды: новые нормативы в «Ростелекоме»
В Перми снесут киоски периодической печати
Жителей Гайнского района перевозит речная маршрутка
Завершается приемная кампания в ВУЗы
Завершен прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора Прикамья
ФАС России выдало предписание о пересмотре тарифов в Чайковском
Россельхознадзоре выявил нарушения в работе гипермаркета «Лента»
Из Краснокамска до Перми пустят новый автобусный маршрут
В Чайковском стартовал Всероссийский спортивный фестиваль инвалидов
Автор проекта «Сделано Бобрами» стала победителем Всероссийского конкурса
В Чайковском достроен завод компании «Новые фитинговые технологии»
До 2022 года в Прикамье появится 42 новых ФАПа
21 муниципалитет получил предписание о нарушении антимонопольного законодательства
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»
Для жителей Перми начинаются «Театральные среды»
Продолжается ремонт на набережной Камы
Завершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбе
Паломники начали шествие на Белую гору
Решить проблему за 23 секунды: новые нормативы в «Ростелекоме»
В Перми снесут киоски периодической печати
Жителей Гайнского района перевозит речная маршрутка
Завершается приемная кампания в ВУЗы
Завершен прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора Прикамья
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