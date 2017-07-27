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← В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»

Пульс города

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О жизни города и его жителей. Об истории, настоящем и планах на будущее краевой столицы.

Сегодня в выпуске: Пермский марафон, велопробег по Перми, поездка в Артек, бесплатные электрички и многое другое.

Метки: в Перми, Культура, Спорт, Общество

Опубликовано: 27.07.2017 в 13:43 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»

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