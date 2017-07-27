25 национальных федераций биатлона прибудут в августе в Чайковский
На Чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковский прибудут участники 25 стран. Завершена заявочная кампания чемпионата. Заявки в оргкомитет отправили 25 национальных федераций биатлона: Армения, Австрия, Бельгия, Беларусь, Испания, Финляндия, Великобритания, Греция, Казахстан, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Сербия, Украина, Узбекистан, Молдавия, Монголия, Италия, Гренландия, Корея, Турция, США, Дания. И, конечно, Россия. Состав нашей сборной определится на отборочных соревнованиях, которые пройдут в Чайковском с 9 по 12 августа. Подразумеваются чемпионат и первенство страны по летнему биатлону. Масштабные же международные соревнования пройдут там же с 22 по 28 августа.
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