В Перми завершимся теннисный турнир «Большой турнир»

Пермяки Анна Балашова и Иван Кожин стали победителями теннисного турнира "Большой тандем". Главный старт лета прошел на грунтовых кортах стадионов "Юность" и "Динамо". В Пермь приехали спортсмены со всей России. Отсюда и внушительное количество участников - более 30 человек в каждой возрастной категории. Играют дети, начиная от 10 лет и младше заканчивая 19-летними. "Большой тандем" входит в серию Российского теннисного тура и даёт участникам все соответствующие привилегии: очки повышающие общий рейтинг и возможность попадать в основную сетку, минуя отборочные туры. Эти нюансы важны для теннисистов постарше.