Для жителей Перми начинаются «Театральные среды»
В Перми на эспланаде стартует проект "Театральные среды". Теперь все желающие раз в неделю могут совершенно бесплатно встречаться с артистами, смотреть спектакли для детей и взрослых, бывать на вечерах поэзии и музыки. Откроет серию культурных вечеров моноспектакль и концерт "Биение сердца" по стихам и песням Александра Вертинского, Александра Галича, Андрея Вознесенского в исполнении ведущего артиста Театра-Театра Альберта Макарова. С четверга 27 июля и по воскресенье в павильоне будут проходить экскурсии по выставке "Трогонтериевый слон", палеонтологическая зарядка и встречи с участниками археологических раскопок этого лета.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Продолжается ремонт на набережной Камы
Завершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбе
Паломники начали шествие на Белую гору
Решить проблему за 23 секунды: новые нормативы в «Ростелекоме»
В Перми снесут киоски периодической печати
Жителей Гайнского района перевозит речная маршрутка
Завершается приемная кампания в ВУЗы
Завершен прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора Прикамья
Пермский край в цифрах
В Австрии состоялся концерт музыкального коллектива MusicAeterna
Добавить комментарий: