Для жителей Перми начинаются «Театральные среды»

В Перми на эспланаде стартует проект "Театральные среды". Теперь все желающие раз в неделю могут совершенно бесплатно встречаться с артистами, смотреть спектакли для детей и взрослых, бывать на вечерах поэзии и музыки. Откроет серию культурных вечеров моноспектакль и концерт "Биение сердца" по стихам и песням Александра Вертинского, Александра Галича, Андрея Вознесенского в исполнении ведущего артиста Театра-Театра Альберта Макарова. С четверга 27 июля и по воскресенье в павильоне будут проходить экскурсии по выставке "Трогонтериевый слон", палеонтологическая зарядка и встречи с участниками археологических раскопок этого лета.