← Завершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбе
Продолжается ремонт на набережной Камы
На ремонтируемом участке набережной Камы уложили щебеночное основание променада. Также на объекте ведется монтаж водоотводных лотков и подготовка к устройству верхнего слоя основания из железобетонных плит, на которые в дальнейшем будет смонтировано верхнее гранитное покрытие. Параллельно идет благоустройство основания лестниц на пешеходном переходе и подготовка их к облицовке. В этом году будем заменено покрытие променада на участке от спуска с Кафедральной площади до Коммунального моста, приведен в порядок пешеходный переход с улицы Попова, а также оборудованы 8 смотровых балконов, с которых можно будет любоваться видами Камы. Завершить работы подрядчик должен не позднее 30 ноября этого года.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Завершена укладка подземных коммуникаций на Северной дамбе
Паломники начали шествие на Белую гору
Решить проблему за 23 секунды: новые нормативы в «Ростелекоме»
В Перми снесут киоски периодической печати
Жителей Гайнского района перевозит речная маршрутка
Завершается приемная кампания в ВУЗы
Завершен прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора Прикамья
Пермский край в цифрах
В Австрии состоялся концерт музыкального коллектива MusicAeterna
«Откройте для себя Командоры»: в Перми открылась фотовыставка
Добавить комментарий: