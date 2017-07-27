Решить проблему за 23 секунды: новые нормативы в «Ростелекоме»

23 секунды – среднее время ожидания в контакт-центре "Ростелеком". 80% проблем решается во время разговора. Рекордные показатели работы позволили этой службе поддержки занять первую позицию в рейтинге, составленном независимыми экспертами Урала.

Звонки сюда поступают со всего региона. А задача операторов – помочь, не заставляя ждать. Для этого в последние годы в компании была проделана огромная работа.

В результате удалось сократить время дозвона абонента до call-центра в среднем до 23 секунд. По статистике, 80% обращений в call-центре решаются уже во время разговора с оператором. Если в оперативном режиме не удается решить вопросы, то они решаются в среднем в течение 48 часов.