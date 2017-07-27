В Перми снесут киоски периодической печати

До конца этого года в Перми снесут 26 киосков по продаже периодической печати. Ларьки с прессой по закону ничем не отличаются от таких же объектов, где продают овощи или другие продукты. А по новому постановлению правительства РФ им теперь не место вблизи объектов культурного наследия. В Перми это практически весь центр.

Как ни странно, но сегодня к Уполномоченному по правам предпринимателей обратились за помощью не владельцы киосков, а сами газетчики. Они видят в новшестве далеко идущие последствия, вплоть до краха их бизнеса и даже бизнеса бумажников по принципу цепной реакции. Так как отсутствие предложения вызовет спад интереса к чтению вообще. На круглом столе, который прошел сегодня в Перми с чиновниками и надзорными органами договорились пока не форсировать, принудительно не сносить, на первый раз ограничиваться предупреждениями. А совместное предложение по спасению киосков прессы обобщить и передать законодателям.