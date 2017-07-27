Паломники начали шествие на Белую гору

Нескончаемый поток людей. Молодые, пожилые, даже мамы с колясками и детьми. Небывалое количество участников собрал крестный ход, вышедший сегодня из Перми на Белую гору. Уральский Афон в июне отметил столетие со дня освещения своего главного и самого большого на Урале храма – Крестовоздвиженского. В пути участники пробудут до 1 августа. Ночевать порой придется в палатках там, где местность безлюдная, но в основном паломников готовы принять жители деревень и храмы, встречающиеся на пути.

Людей, желающих пройти святой путь, сегодня оказалось настолько много, что когда первые ряды дошли до Комсомольской площади, замыкающие только пересекали Октябрьскую.

Одна из первых святынь на пути верующих – место, где принял мученическую смерть архиепископ Пермский и Соликамский Андроник Никольский. Здесь на улице Героев Хасана, недалеко от школы №94 на пустыре установлен деревянный крест.

Первый масштабный крестный ход прибыл на Белую гору в 1897 году. Тогда еще храм был деревянный. После Октябрьской революции традиция прервалась и возобновилась лишь спустя 80 лет – 1997 году.

Еще одно богослужение верующие проведут в Бахаревском женском монастыре. После ночевки паломники отправятся по маршруту Лобаново-поселок Юг, взойдут на гору Благодать, посетят села Нижний Пальник и Бым.

Ночевать православные будут в деревнях, церквях или палатках. Крестный ход продлится 6 дней, за это время участники пройдут более 120 километров. Присоединиться к ним можно на любом этапе пути. Конечная точка – Свято-Алексеевский скит на Белогорье.