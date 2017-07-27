Жителей Гайнского района перевозит речная маршрутка

Речная маршрутка в Гайнском районе Коми-Пермяцкого округа. При помощи катеров с сегодняшнего дня решают проблему транспортной доступности отрезанных от большой земли поселков. 2 тысяч человек эта новость касается напрямую. Дорог нет, мостов тем более, а речные перевозки пробовали поручить местным бизнесменам, в итоге людям в больницу и даже за продуктами в райцентр пришлось плавать на собственных лодках. Что будет теперь?

Новый транспорт рассчитан на 8 человек. Для безопасности – комплект спасательных жилетов. Каждый день на воде и перевозят людей сразу, как только тех привозит автобус. Если экстренный случай, кто-то заболел, например, катер и капитан тоже помогут.

В Прикамье более 40 населенных пунктов, которые имеют только водное сообщение с большой землей. Модернизация состава плавсредств – задача ближайшего времени.