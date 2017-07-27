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← Завершен прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора Прикамья

Завершается приемная кампания в ВУЗы

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На финишную прямую вышла приемная кампания в вузы. Вчера был последний день приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ, то есть львиной доли абитуриентов. С сегодняшнего дня выбирать уже будут не их, а они. Тем, кто подавал документы в несколько мест, а таких очень много, надо будет определиться с тем, в какой вуз все-таки идти.

На входе в приемную комиссию Пермского государственного университета определиться в выборе будущей профессии помогают специалисты психологи. Несложный тест и через 10 минут готов результат.

Одно из новшеств приемной кампании 2017 года по зачислению в вузы РФ – заявление на согласие о зачислении. Его заполняет каждый из абитуриентов. В нем указывается точное название факультета, дабы потом избежать путаницы.

В Высшей школе экономики последний день, когда иностранные студенты сдают экзамены. Они тоже претендуют на бюджетные места.

Уже сегодня на информационных стендах вузов должны появиться списки тех, кто поступил на бюджетное отделение.


Опубликовано: 27.07.2017 в 10:29 в рубрике - Вести Пермь

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