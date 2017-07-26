В Австрии состоялся концерт музыкального коллектива MusicAeterna

В Австрии на Зальцбургском фестивале в рамках пролога к основной фестивальной программе состоялся первый концерт хора MusicAeterna и Теодора Курентзиса. Прозвучал "Реквием" Моцарта. Выступлению пермских музыкантов зрители аплодировали стоя. Также в этот вечер хор MusicAeterna вместе с австрийским ансамблем Hagen Quartett и хором-резидентом фестиваля Salzburger Bachchor приняли участие в камерном концерте. Прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича и Альфреда Шнитке. Дирижировал хором и оркестром Теодор Курентзис.

Официальное открытие фестиваля состоится лишь 27 июля, когда начнутся главные события - эксклюзивные постановки великих опер в звёздном исполнении, и первой из них станет "Милосердие Тита" Моцарта в постановке Питера Селларса и Теодора Курентзиса.

В дни работы фестиваля будет дано семь представлений этой оперы. Зрители Зальцбургского фестиваля увидят пермяков еще в одной программе. 10 августа MusicAeterna с Теодором Курентзисом и скрипачкой Патрицией Копачинской представят программу, открывшую Дягилевский фестиваль – 2017 в Перми: Скрипичный концерт Альбана Берга и Первую симфонию Густава Малера.