Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Австрии состоялся концерт музыкального коллектива MusicAeterna

Пермский край в цифрах

смотреть видео

В Заксобрание Пермского края внесён законопроект о господдержке обманутых дольщиков, разработанный краевыми властями. В финансово-экономическом обосновании указано, что на его реализацию ориентировочно потребуется 531 млн руб. Столько будет стоить субсидирование примерно шести сотен договоров с обманутыми дольщиками. Однако в списки категорий граждан, которые могут претендовать на субсидию, попадут не все. Всего в списке возможных получателей субсидии - малоимущие, ветераны, многодетные семьи, пенсионеры, те, кто полностью или частично оплатил приобретение квартиры за счёт ипотеки или материнского капитала, одинокие матери и отцы.

* * *

В ближайшие годы на развитие системы фотовидеофиксации на территории Пермского края планируется направить около 700 млн руб. К примеру, в этом году в Перми будут установлены 34 комплекса фотовидеофиксации и 12 объектов видеонаблюдения.

* * *

Рейс турецкой авиакомпании "Onur Air" Пермь-Анталья был задержан в аэропорту "Большое Савино" почти на сутки сообщили в пресс-службе АО "Международный аэропорт "Пермь" во вторник. Согласно графику, вылет должен был состояться 24 июля в 7:50 по местному времени. В итоге задержка составила 21 час. Ждали вылета боле двух сотен человек. Причина задержки - позднее прибытие самолета в Пермь.

* * *

Судебные приставы по Чернушинскому и Куединскому районам посетили транспортную компанию ООО "ТК Актуал", которая задолжала автозаправочной станции. Перевозчик не оплатил поставки топлива, пени, госпошлины в размере более 1,8 млн рублей. Директор компании долги платить не спешил и поэтому приставы арестовали шесть пассажирских автобусов. По предварительной оценке, стоимость арестованного имущества равна сумме долга. Если предприниматель не выплатит долги, то транспорт принудительно продадут, а деньги отдадут автозаправочной станции.

* * *

189 крышек похитили с начала 2017 г. года с колодцев "НОВОГОРа". С водопроводных - 92 штуки, с канализационных - 97. По каждой из заявок выполнены работы по замене крышки либо полной замене люка с крышкой. Кроме материального ущерба от утраты имущества предприятия, открытый люк, в первую очередь, - это потенциальная ловушка для пешеходов и автомобилистов, опасная для жизни и здоровья, рассказали в компании.

* * *

19 команд подали заявки на участие в Чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском с 22 по 28 августа. В программе соревнований чемпионата – смешанная эстафета, спринты и гонки преследования. Организаторы ожидают, что за сборную России выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков и биатлонисты резервной сборной. Пермский край на чемпионате представят Сергей Клячин и Валерия Васнецова. Главным голосом соревнований станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Помимо основных команд в Чайковском будут соревноваться и юниорские команды.


Опубликовано: 26.07.2017 в 15:39 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Австрии состоялся концерт музыкального коллектива MusicAeterna

«Откройте для себя Командоры»: в Перми открылась фотовыставка

Родители тройняшек получат по миллиону рублей

В Перми выстроят универсальный дворец спорта

Пермяк взял «золото» международной олимпиады по физике

В Перми начался суд над экс-главой комитета по физической культуре и спорту

«Чистый воздух бесценен» - девиз акции Пермской природной компании

Пермяки устроили бунт в турецком аэропорту

Грузовик врезался в стоявшую на обочине Ниву

Давление воды на поврежденном участке в Разгуляе восстановлено


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Австрии состоялся концерт музыкального коллектива MusicAeterna

Обратите внимание

в Перми

Жители Прикамья смогут проголосовать по месту фактического проживания

Начался период приема заявлений избирателей о желании проголосовать по месту их фактического нахождения
читать26.07.2017 в 15:48
Метки: в Перми, Выборы

«Откройте для себя Командоры»: в Перми открылась фотовыставка

Фотграфии открывают всю красоту Камчатки
смотреть видео читать26.07.2017 в 15:02
Метки: в Перми, Культура

Родители тройняшек получат по миллиону рублей

Таково решение Пермской городской Думы
смотреть видео читать26.07.2017 в 14:34
Метки: в Перми, Деньги, Общество

В Перми выстроят универсальный дворец спорта

УДС включен в перечень объектов капитального строительства
смотреть видео читать26.07.2017 в 14:18
Метки: в Перми, Спорт

В Перми начался суд над экс-главой комитета по физической культуре и спорту

Алексей Мартюшев обвиняется в превышении должностных полномочий
читать26.07.2017 в 13:50
Метки: в Перми

в России

Пермяки устроили бунт в турецком аэропорту

В Анталье рейс до Перми был задержан более, чем на полсуток
смотреть видео читать26.07.2017 в 11:59
Метки: в Перми, в России

Пермские специалисты вернулись с авиасалона «МАКС»

МАКС-2017 завершил свою работу в это воскресенье
смотреть видео читать25.07.2017 в 11:19
Метки: в Перми, в России, Наука и техника

Мошенники наживаются на имени Сергея Суханова

Фотографию пермского кардиохирурга используют для сомнительной интернет-рекламы
смотреть видео читать25.07.2017 в 10:04
Метки: в Перми, в России

Самая массовая тренировка по боксу прошла по всей стране

В акции ко Дню российского бокса приняли участие и жители Перми
смотреть видео читать24.07.2017 в 12:06
Метки: в Перми, в России, Общество, Спорт

На авиасалоне «МАКС» подписан контракт на поставку самолетов с пермскими двигателями

Двигатели ПД-14 производятся на АО ОДК-Пермские моторы
читать20.07.2017 в 16:46
Метки: в России, Наука и техника
Лента новостей RSS каналы

21 муниципалитет получил предписание о нарушении антимонопольного законодательства21 муниципалитет получил предписание о нарушении антимонопольного законодательства

Жители Прикамья смогут проголосовать по месту фактического проживанияЖители Прикамья смогут проголосовать по месту фактического проживания

Пермский край в цифрахПермский край в цифрах

В Австрии состоялся концерт музыкального коллектива MusicAeternaВ Австрии состоялся концерт музыкального коллектива MusicAeterna

«Откройте для себя Командоры»: в Перми открылась фотовыставка«Откройте для себя Командоры»: в Перми открылась фотовыставка

Родители тройняшек получат по миллиону рублейРодители тройняшек получат по миллиону рублей

В Перми выстроят универсальный дворец спортаВ Перми выстроят универсальный дворец спорта

Пермяк взял «золото» международной олимпиады по физикеПермяк взял «золото» международной олимпиады по физике

В Перми начался суд над экс-главой комитета по физической культуре и спортуВ Перми начался суд над экс-главой комитета по физической культуре и спорту

«Чистый воздух бесценен» - девиз акции Пермской природной компании«Чистый воздух бесценен» - девиз акции Пермской природной компании

Пермяки устроили бунт в турецком аэропортуПермяки устроили бунт в турецком аэропорту

Грузовик врезался в стоявшую на обочине НивуГрузовик врезался в стоявшую на обочине Ниву

Давление воды на поврежденном участке в Разгуляе восстановленоДавление воды на поврежденном участке в Разгуляе восстановлено

Прикамские археологи установили точные границы Гляденовского городищаПрикамские археологи установили точные границы Гляденовского городища

«Лето Парк» на Эспланаде ждет детей и взрослых«Лето Парк» на Эспланаде ждет детей и взрослых

На карте Перми обнаружился дом-призракНа карте Перми обнаружился дом-призрак

В Перми развивается раздельный сбор мусораВ Перми развивается раздельный сбор мусора

Восстановлен мост через реку ЮгВосстановлен мост через реку Юг

В Перми начинается крестный ход на БелогорьеВ Перми начинается крестный ход на Белогорье

Специальный репортаж: солисты Большого театра в ЧайковскомСпециальный репортаж: солисты Большого театра в Чайковском

Краевая избирательная комиссия запустила мобильное приложение «Мои выборы»Краевая избирательная комиссия запустила мобильное приложение «Мои выборы»

УФАС Прикамья проверило 13 крупнейших торговых сетейУФАС Прикамья проверило 13 крупнейших торговых сетей

Пермяки запечатлели воскресное небо с молниямиПермяки запечатлели воскресное небо с молниями

Село Троица ожидает «Футуристическая интервенция»Село Троица ожидает «Футуристическая интервенция»

Юрий Трутнев раскритиковал реконструкции участка шоссе КосмонавтовЮрий Трутнев раскритиковал реконструкции участка шоссе Космонавтов

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru