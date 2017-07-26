Пермский край в цифрах

В Заксобрание Пермского края внесён законопроект о господдержке обманутых дольщиков, разработанный краевыми властями. В финансово-экономическом обосновании указано, что на его реализацию ориентировочно потребуется 531 млн руб. Столько будет стоить субсидирование примерно шести сотен договоров с обманутыми дольщиками. Однако в списки категорий граждан, которые могут претендовать на субсидию, попадут не все. Всего в списке возможных получателей субсидии - малоимущие, ветераны, многодетные семьи, пенсионеры, те, кто полностью или частично оплатил приобретение квартиры за счёт ипотеки или материнского капитала, одинокие матери и отцы.

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В ближайшие годы на развитие системы фотовидеофиксации на территории Пермского края планируется направить около 700 млн руб. К примеру, в этом году в Перми будут установлены 34 комплекса фотовидеофиксации и 12 объектов видеонаблюдения.

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Рейс турецкой авиакомпании "Onur Air" Пермь-Анталья был задержан в аэропорту "Большое Савино" почти на сутки сообщили в пресс-службе АО "Международный аэропорт "Пермь" во вторник. Согласно графику, вылет должен был состояться 24 июля в 7:50 по местному времени. В итоге задержка составила 21 час. Ждали вылета боле двух сотен человек. Причина задержки - позднее прибытие самолета в Пермь.

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Судебные приставы по Чернушинскому и Куединскому районам посетили транспортную компанию ООО "ТК Актуал", которая задолжала автозаправочной станции. Перевозчик не оплатил поставки топлива, пени, госпошлины в размере более 1,8 млн рублей. Директор компании долги платить не спешил и поэтому приставы арестовали шесть пассажирских автобусов. По предварительной оценке, стоимость арестованного имущества равна сумме долга. Если предприниматель не выплатит долги, то транспорт принудительно продадут, а деньги отдадут автозаправочной станции.

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189 крышек похитили с начала 2017 г. года с колодцев "НОВОГОРа". С водопроводных - 92 штуки, с канализационных - 97. По каждой из заявок выполнены работы по замене крышки либо полной замене люка с крышкой. Кроме материального ущерба от утраты имущества предприятия, открытый люк, в первую очередь, - это потенциальная ловушка для пешеходов и автомобилистов, опасная для жизни и здоровья, рассказали в компании.

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19 команд подали заявки на участие в Чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском с 22 по 28 августа. В программе соревнований чемпионата – смешанная эстафета, спринты и гонки преследования. Организаторы ожидают, что за сборную России выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков и биатлонисты резервной сборной. Пермский край на чемпионате представят Сергей Клячин и Валерия Васнецова. Главным голосом соревнований станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Помимо основных команд в Чайковском будут соревноваться и юниорские команды.