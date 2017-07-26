«Откройте для себя Командоры»: в Перми открылась фотовыставка

В библиотеке имени Пушкина открылась фотовыставка"Откройте для себя Командоры". В экспозиции представлены фотографии, на которых запечатлена удивительная природа Камчатского края. Авторы работ побывали на Командорах, повторяя путь Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Саму экспозицию подготовил Ильдар Маматов, член Русского географического общества, бизнес-консультант, издатель, путешественник и краевед. Экспозиция - это один из этапов реализации большого проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции".

Командорские острова - это архипелаг из четырёх островов в юго-западной части Берингова моря. Первыми европейцами, посетившими эти земли считаются мореплаватели Витус Беринг и Алексей Чириков. Это сухие факты из энциклопедии, в реальности же это небольшие, но невероятно красивые острова, лишённые почти всякой растительности.

Небольшая фотовыставка показывает историческую и эстетическую стороны этих мест на Камчатке. Работы Михаила Жилина рассказывают о том, как в 1991 году советско-датская экспедиция нашла останки русских моряков и самого Витуса Беринга. Здесь же почти детективная история в фотографиях Александра Терещенко. О том, как он пошёл с детьми в поход на один день по следам Беринга и заблудился. В итоге провели на острове 22 дня.

Непуганую и невероятно красивую природу видно на фото. После их просмотра остаётся лишь одно желание - увидеть всё это вживую.