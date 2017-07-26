Родители тройняшек получат по миллиону рублей
Родители тройняшек в Перми получат по миллиону рублей. В июле этого года вступило в законную силу решение Пермской городской Думы "Об установлении дополнительной меры соцподдержки в случае рождения троих или более детей одновременно". Новая единовременная выплата многодетным семьям в размере 1 миллиона рублей носит целевой характер и может быть направлена на реконструкцию или ремонт жилого помещения, на приобретение или строительство дома (квартиры), оплату медуслуг, покупку автомобиля. Для получения этого единовременного пособия необходимо собрать полный пакет документов и обратиться с заявлением в городской департамент социальной политики. Кстати, все новорожденные – мальчики. Родители обеих троен, появившиеся на свет в июне-июле 2017 года, получили свидетельства о рождении детей в Ленинском отделе управления ЗАГС администрации Перми.
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