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В Перми выстроят универсальный дворец спорта
"Бизнес-класс" рассуждает на тему строительства в Перми универсального дворца спорта. По данным издания, идея приобрела первые реальные очертания. УДС включили в предварительный перечень объектов капитального строительства. Стоимость возведения оценили в 2 млрд рублей. В документе также указана планируемая вместимость универсального дворца спорта – 10 тысяч человек. Согласно перечню, проект планируется реализовать в 2020-2022 годах. Сейчас он находится на начальной стадии и не привязан к конкретной площадке. Генеральный директор баскетбольного клуба "Парма" Александр Башминов позитивно оценил намерения краевых властей, пишут в "БК". По его словам, сейчас из-за отсутствия современных площадок с большой вместимостью Пермь упускает возможность проведения зрелищных концертов, шоу и спортивных мероприятий. Чем больше их станет в городе, тем выше будет привлекательность Перми, в том числе для молодежи.
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