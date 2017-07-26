Пермяк взял «золото» международной олимпиады по физике





"Телефоны забрали сразу после приезда": Василий Югов, выпускник пермской школы №146, победитель международной олимпиады по физике в Индонезии, рассказал порталу 59.ru о нюансах участия в столь серьезном мероприятии. Так, например, у каждой команды был свой гид, который осуществлял связь с внешним миром. Руководство команды переводило на русский язык задания олимпиады. На сон выделяли семь часов. Заданий было два, каждое делилось на подпункты и за них начислялись баллы. К примеру – в дистиллированную воду засыпали соль, которая растворялась в течение 30 минут. Затем через сосуд пропускали лазер и проводили измерения. Всего за два с половиной часа нужно было провести 360 измерений и построить 12 графиков. По словам юного физика, волновался он только накануне и после олимпиады, когда ждал результаты. Во время выполнения заданий переживать было некогда. Кстати, поступил медалист, к сожалению, не в Пермский, а в Московский физико-технический институт на факультет общей и прикладной физики.