В Перми начался суд над экс-главой комитета по физической культуре и спорту

В Перми начался судебный процесс по уголовному делу экс-главы комитета по физической культуре и спорту городской администрации Алексея Мартюшева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса "Победа" при исполнении муниципального контракта генподрядным ООО "Каскад-Строй". Чиновник распорядился увеличить стоимость металлоконструкций, что привело к удорожанию объекта на 28 млн рублей. Гособвинитель попросил взыскать с подсудимого в пользу бюджета Пермского края 1 млн 58 тысяч рублей. Ранее такой же иск был заявлен в интересах городского бюджета на 26 млн рублей.