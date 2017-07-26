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В Перми начался суд над экс-главой комитета по физической культуре и спорту
В Перми начался судебный процесс по уголовному делу экс-главы комитета по физической культуре и спорту городской администрации Алексея Мартюшева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса "Победа" при исполнении муниципального контракта генподрядным ООО "Каскад-Строй". Чиновник распорядился увеличить стоимость металлоконструкций, что привело к удорожанию объекта на 28 млн рублей. Гособвинитель попросил взыскать с подсудимого в пользу бюджета Пермского края 1 млн 58 тысяч рублей. Ранее такой же иск был заявлен в интересах городского бюджета на 26 млн рублей.
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