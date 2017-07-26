«Чистый воздух бесценен» - девиз акции Пермской природной компании

В Перми уникальная акция от Пермской пригородной компании. При предъявлении соответствующих прав, автолюбители могут проехать на электричке, курсирующей в городской черте бесплатно.

"Чистый воздух бесценен" - такой слоган на билеты нанесен не просто так. Пермская пригородная компания посвятила акцию Году экологии в России. Но основная цель - помочь водителям сэкономить свое время и не стоять в городских пробках. К примеру, путь вечером от Левшино до Перми-2 на авто займет по меньшей мере 1,5 часа. На электричке - 40 минут.

Кстати, тем, кто не успел воспользоваться бесплатным проездом, стоит захватить с собой водительское удостоверение 1 августа, в следующий вторник. По ним так же можно будет проехать на электричке в черте города абсолютно бесплатно.