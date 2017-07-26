Пермяки устроили бунт в турецком аэропорту

Пермяки устроили бунт в здании аэропорта Антальи из-за задержки рейса. Самолет направлением Анталья-Пермь задержали и пассажиры начали выражать свое недовольство. Транспорт должен был отправиться рано утром еще 24 июля. Однако пассажиров оповестили о том, что покинуть турецкий город они смогут лишь в час ночи.

Росавиация в минувший понедельник зафиксировала задержки чартерных рейсов девяти авиакомпаний продолжительностью более двух часов. Среди причин задержек – позднее прибытие или неисправность воздушных судов, ошибка регистрации, решение авиакомпании. Самая продолжительная задержка зафиксирована почти 44 часа – рейс Москва-Анталья. Как сообщили в информационном агентстве "Европейско-азиатские новости" уральские туроператоры могут отказаться от сотрудничества с турецкой авиакомпанией "Onur Air" из-за подобных накладок. По непроверенной пока информации при задержках рейсов авиаперевозчик не оказывал пассажирам услуги, предусмотренные как российскими, так и международными авиационными правилами. Речь идет о предоставлении в установленный срок напитков, питания, мест в гостиницах.