Грузовик врезался в стоявшую на обочине Ниву

Крупная авария произошла на трассе Краснокамск-Пермь. При подъезде к Нижней Курье произошло столкновение. Грузовик врезался в Ниву. В результате ДТП погиб водитель отечественного внедорожника. По словам очевидцев, авария привела к серьезному затору в сторону центра города. В итоге на время аварийно-спасательных работ весь дорожный поток был направлен через Закамск. По предварительной информации ГИБДД, большегруз допустил наезд на стоявший на обочине автомобиль ВАЗ.