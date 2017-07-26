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Давление воды на поврежденном участке в Разгуляе восстановлено
"Новогор-Прикамье" сообщает, что давление воды в центральной части города нормализовано после переключения на другие водоводы. Напомним, строители повредили стеклопластиковую трубу диаметром 600 мм по улице Пермская, 2а. В результате с 16.00 часов в Ленинский, центральную часть Свердловского и левобережную часть Дзержинского района вода подавалась с пониженным давлением. В данный момент ремонт на аварийном участке продолжается.
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