Участники ретро-автопробега вернулись в Пермь

В Пермь возвращаются участники автопробега на ретро-автомобилях советского производства. В путь они отправились еще в субботу. Маршрут акции пролегал через Чусовой, Губаху, Березники и Усолье. Участники в местах остановок возлагали цветы у памятников, посвященных Великой Отечественной войне. А сама акция на этот раз была посвящена 90-летию ДОСААФ. В надежности транспортных средств водители не сомневались.