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← Пассажиры 16 часов ждут рейса Пермь-Анталья

На улице Островского изменилась схема движения →

Участники ретро-автопробега вернулись в Пермь

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В Пермь возвращаются участники автопробега на ретро-автомобилях советского производства. В путь они отправились еще в субботу. Маршрут акции пролегал через Чусовой, Губаху, Березники и Усолье. Участники в местах остановок возлагали цветы у памятников, посвященных Великой Отечественной войне. А сама акция на этот раз была посвящена 90-летию ДОСААФ. В надежности транспортных средств водители не сомневались.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 25.07.2017 в 13:31 в рубрике - Вести Пермь

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← Пассажиры 16 часов ждут рейса Пермь-Анталья

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