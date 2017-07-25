Участники ретро-автопробега вернулись в Пермь
В Пермь возвращаются участники автопробега на ретро-автомобилях советского производства. В путь они отправились еще в субботу. Маршрут акции пролегал через Чусовой, Губаху, Березники и Усолье. Участники в местах остановок возлагали цветы у памятников, посвященных Великой Отечественной войне. А сама акция на этот раз была посвящена 90-летию ДОСААФ. В надежности транспортных средств водители не сомневались.
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