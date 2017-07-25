На улице Островского изменилась схема движения. Теперь от Тихой до Революции вместо прежних трех полос для движения – четыре, по две на каждую сторону. Как пояснили в МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" такое решение приняли для увеличения пропускной способности улицы Островского в районе перекрестка с улицей Пушкина. Дорожники заасфальтировали обочины по временной схеме и нанесли новую желтую разметку.

Из-за ремонта Северной дамбы и работ на улице Пушкина в краевой столице значительно увеличилось количество автомобильных пробок. Движение затруднено не только в часы пик, но и в течение всего дня.