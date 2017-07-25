Пассажиры 16 часов ждут рейса Пермь-Анталья

В Перми из-за технической неисправности задержали вылет пассажирского самолета на 16 часов. Речь идет о рейсе Пермь-Анталия. Туристы должны были лететь в Турцию в 7.30 утра, но вылет перенесли на 23.30. Проблемы у турецкой авиакомпании начались еще в воскресенье 23 июля, когда в Екатеринбурге из-за внезапно обнаруженной неисправности самолета перенесли рейс в Анталию на 17 часов. Борт все же вылетел, но все расписание полетов перевозчика сбилось. В пресс-службе международного аэропорта "Пермь" отметили, что ответственность за задержку лежит на авиакомпании. Сейчас ее представители работают с пассажирами.