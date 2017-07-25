На объезде Краснокамска произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника

Успела спрыгнуть в последний момент. Это про байкершу, которая после столкновения с джипом отделалась легкими ушибами. ДТП произошло 23 июля на объезде Краснокамска. По сообщениям очевидцев, водитель внедорожника пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Байкерша в последний момент успела покинуть транспортное средство. К счастью, в этой ситуации обошлось без жертв.

Госавтоинспекция Пермского края убедительно просит всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, а также напоминает об обязательном использовании мотошлема, который защитит водителя и пассажира от травм головы в случае падения. Водители автомобилей в свою очередь должны помнить о том, что мотоциклиста гораздо сложнее увидеть в потоке.