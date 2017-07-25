Прикамская служба крови призывает сдать кровь

Региональная служба крови сообщает, что в Пермском крае ощущается повышенная потребность донорской крови групп I и III, как положительных, так и отрицательных резус-факторов, II положительной. Кроме этого, не хватает II отрицательной группы крови, при этом в достаточном количестве на данный момент донорской крови IV группы обоих резус-факторов. Специалисты призывают доноров недостающих групп крови прийти и сдать кровь. Напомним, для того чтобы стать донором, необходимо достичь совершеннолетнего возраста и иметь местную прописку.