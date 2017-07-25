Оса стала официальной точкой нового туристического маршрута





В Осе на месте стоянки знаменитой камчатской экспедиции Витуса Беринга появился памятный знак. А сам город теперь официально стал одной из точек нового туристического маршрута. К этому событию приложили руку многие неравнодушные люди, как в самой Осе, так и за ее пределами.

Витус Беринг - русский исследователь, нанесший на карту практически все Северо-Восточное побережье России, Чукотку и дошедший до Аляски, в Осе пробыл всего три недели. В городском музее остались подлинные исторические свидетельства, второй Камчатской экспедиции.

Краеведам удалось установить предполагаемое место, где могла останавливаться вторая Камчатская экспедиция. Здесь появился памятный знак участникам похода. На его открытие приехал потомок российского исследователя Марат Беринг.

"Оса - акватория Беринга" один из проектов главы района Якова Лузянина, победившего в конкурсе социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ". Средства, полученные от нефтяников, были потрачены на сам памятник и благоустройство набережной Камы.

В следующем году в Осе планируется закладка сквера, посвященного участникам второй Камчатской экспедиции.

Кроме этого, памятный знак Витусу Берингу и Северной экспедиции будет иметь вполне практическое значение. Он будет служить своеобразным маяком, помогающим ориентироваться речным капитанам в огромных Камских просторах.