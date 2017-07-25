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Пермские специалисты вернулись с авиасалона «МАКС»
Молодые специалисты Пермского моторного завода вернулись в Пермь с международного авиакосмического салона. "МАКС-2017" завершил свою работу в воскресенье в подмосковном Жуковском.
В этом году 80 молодых специалистов предприятия "ОДК-Пермские моторы" ездили в путешествие на международный авиакосмический салон в Жуковский. Поездка заслуженная, ведь почти все ребята победители конкурса профмастерства.
"МАКС" – это не только зрелищная программа, но еще и площадка для деловых переговоров. Так, "Пермские моторы" подписали соглашение с "Ильюшин Финанс Компани" о поставках восьми новых авиационных двигателей ПД-14 для пассажирских авиалайнеров МС-21-300. Еще одно соглашение – с корпорацией ВСМПО-АВИСМА на поставки титановой продукции до 2025 года
У тех, кто еще не был на "МАКСе", такой шанс есть - уже сейчас начинать готовиться к конкурсам профмастерства.
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